Il quintetto di Faragli domina a Livorno

La formazione under 17 della Gea mette a segno un colpo che potrebbe valere la Final Four di Coppa Toscana. Le ragazze di Luca Faragli sono andate a vincere sul campo del Basket Femminile Livorno con una bella prestazione di carattere. Le biancorosse hanno dominato sotto i rimbalzi (44 i palloni catturati, con Sofia Tanganelli a 11) e in attacco hanno chiuso la gara nel primo tempo, andando all’intervallo sopra di quindici, un vantaggio che hanno controllato senza problemi nella ripresa. Tutte le ragazze hanno dato il loro contributo

Gea: Tanganelli 12, Linda Picchianti 4, Panella 7, Merlini, Nunziatini 14, De Michele 13, Melissa Picchianti, Faragli 18, Rapisarda.

La formazione Scoiattoli ha partecipato al torneo provinciale di Arcidosso. I bambini allenati da Marco Romboli si sono misurati con Arcidosso, Follonica, Orbetello e Biancorossa Grosseto. Per i piccoli cestiti è stata una grande giornata di divertimento.