Il Cp non si arrende mai e pareggia con il Follonica

Pareggio scoppiettante tra il Cp Grosseto e il Follonica (5-5) al termine di una partita bellissima. Al 15’ Davide Banini sblocca il risultato con un gran tiro dalla sinistra, sul servizio di Cancela. A 4’25 per un fallo di Paghi il Follonica usufruisce di una punizione di prima. Menichetti però sventa da campione il tentativo. Trenta secondi dopo il Grosseto trova il pareggio su una splendida combinazione Saavedra-Franchi, ma gli arbitri annullano per una stecca alta del giocatore biancorosso. A 16 secondi dalla fine del primo tempo Pablo Saavedra non riesce a sfruttare una punizione di prima per andare al riposo in parità, per il decimo fallo di squadra del Galileo. Il Follonica parte forte nella ripresa: dopo appena 39 secondi Cancela supera Menichetti con un tiro dalla destra, sull’assist di Davide Banini. Al 4’ è il gambale di Barozzi a negare la rete a Gaston De Oro su rigore. Il decimo fallo dell’Edilfox dopo 7 minuti e mezzo porta Davide Banini sul dischetto per una punizione di prima: il giocatore follonichese mette a lato. Al 13’ il Follonica segna con Pablo Cancela. Un rigore di "Tonchi" De Oro riaccende le speranze biancorosse. A 8’15 dalla fine arriva anche il quarto centro del Follonica grazie a Cancela. La gara è bellissima: Saavedra trova il 4-2 sotto porta, ma venti secondi dopo Montigel trova il quinto gol follonichese. Il cuore del Grosseto riesce a compiere un’impresa incredibile Rodriguez e Franchi riaprono il match e Saavedra segna il 150° gol nel Grosseto che vale un 5-5 da regalare alla storia.