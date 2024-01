Il Bbc si rinforza: preso Garcia

Colpo di mercato del Bbc Grosseto Spirulina Becagli che annuncia Josè Elias Garcia, 22 anni, ricevitore venezuelano. Un atleta che si è già messo in evidenza nel massimo campionato italiano con la maglia dell’Hotsand Macerata. Garcia ha chiuso la stagione con una media battuta di 306, con 12 doppi, 26 punti battuti a casa, con un solo errore in difesa. "José Garcia – sottolinea il diesse Olivelli – era già nel taccuino del Bbc lo scorso anno, poi l’operazione saltò per scelta nostra e decidemmo di dirottare su Pizzoli. Quest’anno siamo tornati alla carica e lo abbiamo portato in Maremma". Nel curriculum di Josè Garcia c’è anche un contratto con le minors dei Los Angeles Dodgers, firmato nel febbraio 2019, a diciotto anni, mentre ha giocato anche nel campionato professionistico del suo paese, nei Tiburones de La Guaira.