Grifone, il ricorso c’è "Vogliamo giustizia"

Ieri pomeriggio mister Cretaz ha fatto svolgere la seduta di allenamento allo stadio Zecchini: presente anche Pasciuti. Intanto il direttore generale Filippo Vetrini ha aggiornato la situazione relativa alle "comiche" di San Giovanni. "Alle 22.41, a 80 minuti dalla scadenza regolamentare per la presentazione del ricorso al Giudice sportivo, abbiamo consegnato via pec la documentazione per lo scempio di domenica scorsa. Un grazie allo studio Grassani, in particolare all’avvocato Federico Menichini, che si è dedicato anima e corpo, in sole 48 ore disponibili, per redigere un reclamo che gridasse giustizia: un amico prima che un legale, al nostro fianco anche ben oltre i normali orari di lavoro. E un grazie particolare a patron Lamioni, che è rimasto con noi fino alla fine, all’insostituibile Iacopo Tonelli, al segretario Gorelli e all’amico Yuri Galgani che ieri sera si è fatto veramente in quattro per amore del Grosseto. Come finirà? Io ho una risposta certa, ma sogno che per una volta qualcuno guardi, oltre che i filmati, la propria coscienza, per ammettere di aver sbagliato (perché nella vita si può sbagliare) e per non far passare impunito quello che è stato un errore, ma che non può e non deve diventare un crimine. Sempre a difesa del Grifone". Domani con inizio alle 15 allo stadio Zecchini terza uscita dell’Us Grosseto nella 73° edizione della Viareggio Cup. I biancorossi affronteranno l’undici dell’Uyss New York: i biglietti sono in vendita sul circuito Ciaotickets e nelle rivendite abituali.