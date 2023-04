Grande Pallavolo Grosseto Il sogno salvezza continua

Terza vittoria di fila per la formazione allenata da Rossano Rossi. Una prestazione superlativa ed una vittoria che alimenta la voglia di rincorsa verso la salvezza. La Pallavolo Grosseto Luca Consani, impegnata nel torneo di serie B2 femminile, ha battuto tra le mura amiche 3-0 (25-20, 25-21, 25-22) il Tmmtorneria Ofocchiali Volley Magione per la ventiduesima giornata del campionato. Un successo importantissimo in ottica salvezza, e fortemente voluto dal team allenato da coach Rossano Rossi, visto come la formazione umbra era quarta in classifica con 40 punti. Grossetane che con questi 3 punti salgono a quota 23, riducendo a 4 le distanze dal Battistelli Fossato, in zona salvezza, adesso a 27 punti. La vittoria del Vbc Viterbo, salito a 28, ha rovinato un po’ il fine settimana, visto che senza il successo delle viterbesi la Pallavolo Grosseto sarebbe stata davvero vicina alle avversarie, e quindi alla salvezza. Contro Magione è arrivato il terzo successo di fila, a dimostrazione di come, seppur in zona retrocessione, la formazione di Rossi voglia in tutti i modi tenere accesa la speranza della salvezza. "E’ stata una bella impresa – ha detto il coach Rossi -, abbiamo giocato bene con qualche passaggio a vuoto. Ora sta diventando dura per chiunque contro di noi". Le grossetane sono partite subito bene nel primo set allungando in maniera decisiva da non farsi più riprendere dalle avversarie. Nella seconda frazione invece la Pallavolo Grosseto è partita male, ma dopo un time out l’allenatore ha sistemato le cose, con le biancorosse che poi sono andate a vincere ancora. Nel terzo set le avversarie non hanno risposto presente, incassando nuovamente il passivo. Rossano Rossi ha schierato Poggetti alzatrice, Massari opposta, Bacci e D’Erasmo centrali, Tocci e Biagioli in banda, Santerini libero.