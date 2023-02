Follonica Gavorrano occhio all’Orvietana

Il pari di Poggibonsi, nonostante i padroni di casa abbiano acciuffato il pareggio al 90’, ha detto una cosa principale: il Follonica Gavorrano è una squadra con carattere. Dal 3-1 con cui aveva chiuso il primo tempo al momentaneo 3-4 raggiunto in pochi minuti con le due doppiette di Talla Souare e Francesco Marcheggiani – quest’ultimo arrivato a quota 11 centri stagionali – passando per il pareggio di mercoledì scorso in casa della Pianese, formazione che occupa il primo posto in classifica. I dati sono tanti per poter dire che la squadra di mister Bonura oggi giocherà ad Orvieto con la cattiveria giusta. Anche se l’avversario non sarà facile da affrontare, considerando che viene a sua volta da un pareggio esterno a Piancastagnaio e da quello precedente in casa con il Poggibonsi, dopo aver conquistato due vittorie consecutive. Al momento la formazione del vicepresidente Antonio Di Natale si trova invischiata in piena zona play out, al quartultimo posto con 22 punti. Il suo ruolino parla complessivamente di 21 gol fatti e 31 subiti, con 5 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte all’attivo. Dopo le otto reti viste a Poggibonsi si aggiorna in maniera significativa anche il dato statistico degli uomini di Bonura, che adesso si trovano al quarto posto con 34 punti – a parimerito con il Livorno – e hanno realizzato 34 gol subendone 27, a fronte di 8 vittorie, 10 pareggi e 4 sconfitte. Venendo poi al dato degli ultimi scontri diretti, le due formazioni si sono già scontrate due volte in questa stagione. La prima risale al primo turno di Coppa Italia, quando l’Orvietana si impose per 2-3 eliminando dalla competizione, a sorpresa, la squadra campione in carica del torneo, grazie a una doppietta di Tomassini. La seconda nel girone di andata del campionato, dove invece i ragazzi del presidente Balloni hanno avuto la meglio tra le mura amiche del Malservisi-Matteini per 4-1, grazie ai gol di Khribech, Polo e alla doppietta di Lorusso, mentre il gol del momentaneo 2-1 è stato ancora ad opera di Tomassini.