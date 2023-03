Fabia Maramotti oggi sarà tra i protagonisti del Gran Galà del Triathlon Internazionale

Fabia Maramotti del Triathlon Grosseto sarà al Gran Galà del Triathlon Internazionale. La triatleta tesserata con la società grossetana prenderà parte oggi al Gran Galà del Triathlon previsto a Milano alla presenza del presidente federale Riccardo Giubilei, del direttore di SportWeek Pier Bergonzi per la premiazione di atleti professionisti e non solo. Fabia Maramotti può vantare tanti successi, come il podio per l’Ironman World Championship a Kona, nelle Hawaii. "Sono entusiasta di questa nomination – dice l’atleta -, tutto il mio percorso sportivo sarà sottoposto ad una giuria di esperti che valuterà le competenze e i risultati raggiunti. Ci saranno anche altre atlete forti con molti traguardi raggiunti ma già essere ad una cena di gala di questo calibro, assieme a tanti atleti professionisti è meraviglioso. Quando si segue una passione non bisogna considerare gli sforzi perché lo si fa con piacere per raggiungere obiettivi prefissati. Certamente non è facile dividere il tempo fra lavoro, allenamenti, visite sportive, test biomeccanici, incontri con gli sponsor e vita privata, ma trovata la giusta combinazione e con una buona dose di organizzazione si riesce a fare tutto ciò che si vuole".