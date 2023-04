"E’ la partita più importante dell’anno"

"Per noi è la partita più importante dell’anno, ma non da dentro o fuori: la più importante per uscire dalle sabbie mobili in cui ci troviamo". Questo il parere dell’allenatore Roberto Cretaz in vista della gara nella quale oggi , inizio alle 15, i biancorossi, che sono partiti ieri pomeriggio per la cittadina viterbese, affronteranno sul terreno dello stadio "Turiddo Madami" di Civita Castellana la compagine della Flaminia nell’anticipo, per le festività pasquali, della tredicesima giornata del girone di ritorno. "Affrontiamo un avversario forte che ha dei valori importanti – prosegue il tecnico del Grifone – per cui sarà necessario avere un atteggiamento giusto, battagliero, per tutto l’arco della gara, su ogni pallone, caratteristica che, forse, ci è mancata in alcuni frangenti perché quando si passa in vantaggio bisogna saper difendere il vantaggio, mentre noi ci siamo sempre fatti rimontare, e chiudere il match al momento giusto. Bisogna dare il massimo anche se per il momento ci sta andando male e non dobbiamo più fare regali agli avversari". Il Grosseto, reduce dalla sconfitta con l’Arezzo, è in zona playout e viaggia a quota 31 mentre la Flaminia, che arriva da una brillante vittoria esterna, di punti ne ha 41 e guarda con fiducia ai play-off. "Il gruppo è carico, i ragazzi hanno lavorato bene – conclude l tecnico dei maremmani – e sono consapevoli dell’importanza della gara. Per noi potrebbe essere la partita della svolta". Per quanto riguarda lo schieramento il tecnico deciderà soltanto poco prima dell’inizio della gara: probabile qualche novità nel reparto offensivo. Capitan Ciolli, terminata la squalifica, dovrebbe rientrare per completare con Carannante e Bruni la difesa a tre davanti al portiere Nannetti; a centrocampo Crivellaro e Moscatelli esterni con Cretella, Pasciuti, Diambo centrali; davanti con Giustarini la scelta tra Gomes e Aleksic. A dirigere il match è sttao deisgnato l’arbitro Guido Verrocchi della sezione di Sulmona; assistenti Emanuel Luigi Amorello di Pesaro e Alessandro Pascolo di Macerata. La squadra sarà seguita dai tifosi grazie al pullman messo a disposizione, gratuitamente, dalla società biancorossa. A causa di problematiche per la biglietteria elettronica della Flaminia i biglietti potranno essere acquistati solo oggi al botteghino dello stadio viterbese al costo di 12 euro. Questo il programma della giornata odierna: Flaminia Civitacastellana-Grosseto; Follonica Gavorrano-Seravezza; Orvietana-Ghiviborgo; Pianese-Montespaccato; Sangiovannese-Terranuova Traiana; Sporting Trestina-Città di Castello;Tau Altopascio-Livorno Arezzo-Ostia Mare, Poggibonsi-Mobilieri Ponsacco. La classifica: Arezzo 65 punti; Pianese 56; Poggibonsi, Follonica Gavorrano 50; Livorno 44; Ghiviborgo, Flaminia Civitacastellana 41; Seravezza, Sangiovannese 39; Mobilieri Ponsacco 34; Ostia Mare 33; Tau Altopascio 32; Grosseto, Orvietana 31; Città di Castello, Sporting Trestina 30; Terranuova Traiana, Montespaccato 27.