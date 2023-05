Coppa Passalacqua La Nuova vince ancora

Goleada della Nuova Grosseto nella seconda sfida del girone A della Coppa Bruno Passalacqua.

La società di mister Paolo Tollapi, dopo aver battuto il Grosseto all’esordio, stavolta ha battuto 4-1 il Ribolla dopo aver chiuso il primo tempo avanti 1-0, per poi dilagare nella ripresa. Una vittoria chiara appaltata nella prima frazione e arrotondata nella ripresa subito dopo che Muzzi era riuscito a dimezzare distanze. Dopo un quarto d’ora la svolta del match quando Benetello, sfruttando una rimessa da un fallo laterale, trafiggeva la difesa bianconera e per il gol del vantaggio.

Nella ripresa il raddoppio della Nuova Grosseto con Colli che di testa andava a segno. Reazione immediata del Ribolla e al 4’ era Muzzi a realizzare un gol importante che permetteva al Ribolla di stare in partita. La Nuova Grosseto però riportava a distanza di sicurezza l’incontro col 3-1 di Fabbrucci, sfruttando una conclusione di Mantiglioni finita sul palo e ribattuta in rete dall’estremo della Nuova Grosseto. Al 40’ Farasin veniva espulso per doppia ammonizione, poi nel recupero Camarri riusciva a realizzare il 4-1.

RIBOLLA: Muzzi, Palazzesi, Trombini (12’ st Deidda), Lachi, Forzoni, Vigetti (18’ st Cenni), Mori (34’ st Martelli), Farasin, Muzzi, Ciacci, Khadra (25’ st Venturi). A disposizione: Bertolomei, Cerbone, Cristiano, Covino, Parrini. All. Ciampolini.

NUOVA GROSSETO: Bontà, Colli, Criscuolo, Tarassi, Barbetti, Coppolecchia, Bodron (38’ st Rosini), Penco, Benetello (20’ st Mangia), Mantiglioni (12’ st Camarri), Fabbrucci. A disposizione: Recupero, Artino, Bandiera, Batzu, Curti, Fedi. All. Tollapi.

Arbitro: Nicola Mascelloni; primo assistente Niccolò B. Baldassarri, secondo assistente Riccardo Muto.

Reti: 14’ Benetello, 3’ st Colli, 5’ st Muzzi, 8’ st Fabbrucci, 50’ st Camarri.

Note: espulso Farasin per doppia ammonizione. Ammoniti Ciacci, Colli, Bodron.

La manifestazione riprenderà domani sera con Manciano – Grosseto.