Coppa Bruno Passalacqua Atletico, qualificazione vicina

L’Atletico Maremma supera 2-0 l’Alberese e ipoteca il passaggio turno al Passalacqua. Inizio vibrante del match con le due formazioni all’attacco a viso aperto, e con l’Atletico Maremma subito insidioso al 10’ con un bel colpo di testa di Sarzilla e con una conclusione di Vettori ed una di Bernacchi. La svolta della partita, dopo un buon primo tempo, si è avuta in apertura della ripresa quando mister Bisacco ha cambiato gli attaccanti Fusini e Bertocchi, le due punte che non avevano fino a quel punto inciso, sostituendoli con Parnisari e Pennacchi. Dopo un minuto l’Atletico Maremma passava con Sabatini autore di un gran tiro appena dentro l’area di rigore che sbloccava l’incontro. Al 18’ il 2-0 segnato da Pennacchi da sotto misura. Un doppio colpo che innervosiva gli avversari, poi rimasti in dieci per il rosso a Ionescu. Nel finale l’Atletico Maremma con la superiorità numerica prendeva campo e non rischiava più. ATLETICO MAREMMA: Uccelletti, Talenti (35’ Angeli), Solimeno, Calimati, Ferrante (11’ st Lunghi), Tarquini, Vettori, Sabatini (19’ st Bonucci), Fusini (1’ st Pennacchi), Sarzilla, Bertocchi (1’ st Parnisari). All. Bisacco. ALBERESE: Conti, Mazzocco (26’ st Sarita), Troiano, Bigoni (26’ st Pecciarini), Mancini, Ionescu, Franceschi, Serangeli (17’ st Stefi), Calzolani, Turchetti (40’ st Lorenzoni), Bocchi (29’ st Diagne). All. Piccioni. Reti: 1’ st Sabatini, 19’ st Pennacchi.