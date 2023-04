Carannante squalificato Contro il Tau non ci sarà

Allenamento differenziato per i biancorossi ieri pomeriggio. I gruppi si sono alternati tra lo stadio Zecchini (schemi con mister Cretaz) e il "Palazzoli" con il preparatore atletico Stagnaro (richiami). Una cura particolare in questa settimana di lavoro che porta il Grosseto verso la "sfida delle sfide" quando domenica sul campo neutro di Poggibonsi, inizio alle 15 e a porte chiuse, ospiterà il Tau: biancorossi con 34 punti fuori dalla zona play out mentre gli amaranto-nero di mister Favarin seguono il Grifone a 33 punti. Se non è una "ultima spiaggia" poco ci manca. Il tecnico Cretaz dovrà fare a meno di Gabriele Carannante, squalificato per un turno dal Giudice sportivo per una giornata. Al suo posto dovrebbe esserci Bruno che, con Ciolli e Bruni, dovrebbe completare la linea difensiva. E proprio a sottolineare l’importanza dei tre punti ricordiamo l’iniziativa presa dal Club Portavecchia che invita gli sportivi grossetani ad essere presenti fuori dalla stadio "Lotti" per incitare da lontano i propri beniamini. Intanto gli sportivi biancorossi attendono con fiducia l’esito del ricorso presentato dall’Us Grosseto in merito alla partita disputata in casa della Sangiovannese e sul quale si deve pronunciare la Corte sportiva d’appello federale: in una classifica così corta due punti in più potrebbero fare la differenza.