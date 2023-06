Bsc Big Mat Grosseto, Doppia Sconfitta nelle Prime Due Partite di Baseball

Doppia sconfitta nelle prime due partite per il Bsc Big Mat Grosseto.

Sul diamante di Parma la squadra maremmana ha faticato molto in attacco di fronte comunque ad un nove campione d’Europa in carica.

Niente da fare dunque nella prima partita: la squadra di Stefano Cappuccini, che ha dovuto rinunciare a Garcia Del Toro sulla collinetta (per lui un preoccupante dolore al braccio), non ha avuto chance contro lo strapotere in attacco del Parma. La squadra di casa si è scagliata sui lanci di Marquez che ha retto finchè ha potuto prima di lasciare il mound al giovane Benelli. Ai Ducali sono bastati due inning (terzo e sesto) per indirizzare la gara e garantire a vittoria della formazione di casa grazie a due battute davvero incredibili: due fuoricampo da 3 punti, il primo di Mineo (terzo inning) e il secondo di Joseph (sesto inning) e la formazione ducale conferma il provvisorio secondo posto nel girone, a braccetto con l’Unipolsai Bologna.

Partita complicata anche la seconda: nell’afa del "Cavalli" la squadra biancorossa non ha avuto chance fin dall’inizio.

Il Parma Clima si è imposto per 5-0 contro il Big Mat Bsc Grosseto, nonostante i biancorossi siano rimasti in partita fino all’ultimo inning.

L’andamento della gara ha visto la squadra di casa andare sul 3-0 nella terza ripresa, per poi allungare ancora le distanze nella quinta. Nel sesto inning il Parma Clima sigla il definitivo 5-0. Sulla collinetta ha lanciato Sireus (5 riprese) per poi lasciare il posto sul mound a Luciani (1 inning). Sterile l’attacco biancorosso (tre valide) su Bocchi e Pomponi mentre in attacco Timo, Gonzalez e Mineo hanno imperversato quanto hanno voluto. Cappuccini ha tenuto a riposo Marco Artitzu anche lui alle prese con un dolore al braccio.

(Nella foto di Noemy Lettieri, il catcher Niccolò Cinelli)