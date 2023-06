Bbc GRosseto Spirulina Becagli sconfitta dal Rovigo, dieci valide non bastano

Sconfitta inattesa per il Bbc GRosseto Spirulina Becagli. Alla squadra di Jairo Ramos non bastano dieci valide della parte alta del lineup e 14 in totale per superare il Rovigo nella prima partita della quinta giornata, disputata ieri pomeriggio allo stadio Jannella e persa 4-6 dalla compagine maremmana. I biancorossi hanno pagato gara una giornata non felicissima del partente Federico Cozzolino (9bv in 6 riprese lanciate), messo in difficoltà oltre le attese del lineup veneto che comunque ha dimostrato di non essere male. In vantaggio al 1° attacco con una valida di Nosti e un errore di Martini, il Rovigo è andatoi tre volte a segno nella seconda frazione, con un doppio di Sandalo, che ha spinto a casa Taschini, autore di un triplo, su un altro errore difensivo della difesa biancorossa e sul doppio di Salvatore. Il Bbc ha messo il primo punto sul tabellone al cambio di campo con i doppi di Noguera e Biscontri e si è portato sul 4-3 con i doppi di Barcelan ed Herrera. Il Rovigo ha resisto e nella parte alta del settimo ha allungato sul 6-3, grazie alla lunga battuta lungo linea di Ascanio, che ha fatto segnare Buin e Nosti. Il Bbc ha provato a recuperare, mettendo insieme solo un altro punto al 9°: valida di Franceschelli, che avanza sul singolo di Tomsjansen e segna sulla valida di Martini. Con due corridori in base e Tomjansen in terza, Rovigo è riuscito a mantenere il vantaggio facendo battere Barcelan in diamante ed Herrera all’esterno destro. Una battuta lunga che però non è bastata per raggiungere almeno il pareggio. Per la Spirulina Becagli è la seconda sconfitta della poule salvezza.