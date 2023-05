Elezioni comunali 2023, Tullio Tenci nuovo sindaco di Castell’Azzara

Grosseto, 15 maggio 2023 – Elezioni comunali 2023, Tullio Tenci è il nuovo sindaco di Castell’Azzara, in provincia di Grosseto. Il candidato per la lista “Uniti per il Comune” ha battuto (368 voti, 52,05%) Marco Papalini della lista “Futura” (339 voti, 47,95%).