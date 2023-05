Elezioni Magliano in Toscana, Fusini è il nuovo sindaco

Magliano in Toscana (Grosseto), 15 maggio 2023 – La corsa a quattro per l’elezione del sindaco di Magliano in Toscana, comune commissariato dal luglio 2022, la vince Gabriele Fusini con il 35,5% davanti a Diego Cinelli (29,2%), Giancarlo Tei (26,6%) e Mirella Pastorelli (8,7%).