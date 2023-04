Grosseto, scontro auto-moto nella notte: due 18enni feriti, uno è grave

Grosseto, 30 aprile 2023 – Due 18enni sono rimasti feriti in un incidente stradale, scontro tra auto e motorino, in via Don Minzoni a Grosseto alle 4 della notte. Il più grave dei due è stato è stato trasportato in codice 3 alle Scotte di Siena con elisoccorso Pegaso 2, il secondo ragazzo è stato trasportato in codice 1 al Pronto soccorso dell'ospedale di Grosseto da una delle due ambulanze della Misericordia intervenute. Sul posto anche automedica di Grosseto e i carabinieri.