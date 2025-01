"Wild Gipsy Trip". Nicole e David ne parlano da "Qb"

Dove parlare delle meraviglie del mondo se non in una libreria di viaggio? Così Nicole e David, due giovani ragazzi, hanno deciso di raccontare alla libreria QB (via Colombo 4, a Grosseto) la loro esperienza in giro per l’Asia.

Oggi alle 18 i racconti di viaggio di Nicole e David prenderanno forma attraverso le loro parole. Il primo appuntamento di "Wild Gipsy Trip – Il nostro viaggio tra natura, spiritualità e cultura" (questo il nome del progetto con cui hanno deciso di documentare il loro viaggio), ci porterà sul tetto del mondo tra Nepal e Pakistan. Tutto è iniziato con una decisione: abbandonare le sicurezze della routine per inseguire un sogno. David e Nicole hanno fatto del mondo la loro casa per 13 mesi, viaggiando attraverso l’Asia principalmente con mezzi pubblici. Dalle vette innevate dell’Himalaya, attraverso la spiritualità dell’Oriente fino alle antiche terre persiane, hanno documentato il loro viaggio raccogliendo storie, immagini e incontri. L’ingresso è libero e gratuito.