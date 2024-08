Visita rimandata a sua insaputa: "Chiedo rimborso sul carburante"

Si presenta all’ospedale di Pitigliano ma a sua insaputa l’appuntamento gli era stato posticipato a fine mese. L’episodio è accaduto a Michele Nannetti, cittadino di Arcidosso qualche giorno fa. Un fatto che per l’uomo ha dell’incredibile. "Avevo in programma una visita dermatologica prenotata da giorni – spiega Nannetti, che nella vita fa anche l’avvocato –, ho pagato il ticket di 22 euro oltre 1 euro di commissione. Quindi sono partito da Arcidosso e mi sono recato in ambulatorio a Pitigliano ed attesi 10 minuti solo in quel momento mi è stato comunicato da un’ infermiera che la dottoressa non sarebbe venuta per le visite".

E fin qui un episodio sgradevole, ciò che invece ha fatto arrabbiare l’uomo è il proseguo della vicenda: "Stranamente, a mia insaputa mi era già stata fissato un nuovo appuntamento per una nuova visita al 28 agosto, alle 8.50, data che mi è stata comunicata dalla stessa infermiera e che dovrò disdire in quanto impossibilitato". A questo punto l’uomo, con tanto di mail formale inviata all’Urp compresa di documentazione allegata ha chiesto il rimborso delle spese per lo spostamento che è stato quantificato nella somma di 30 euro di carburante, soprassedendo sul disagio. "Chiedo – specifica – inoltre la fissazione al più presto di una nuova visita, stavolta in Castel del Piano, utilizzando il ticket che ho già pagato ed in mio possesso". Poi l’uomo conclude: "Si è trattato veramente di un disservizio - conclude - che spero non ricapiti nè a me nè ad altri cittadini".

N.C.