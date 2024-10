Lotto: vinti oltre 23mila euro a Sorano

Sorano (Grosseto), 9 ottobre 2024 - La Dea bendata torna a baciare la Toscana anche nell'ultima estrazione del gioco del Lotto. Questa volta è stata festa grande a Sorano, in provincia di Grosseto, grazie al gioco del Lotto. Nel concorso di martedì 8 ottobre, come riporta Agipronews, sono stati vinti 23.750. Il fortunato vincitore si è aggiudicato questa vincita grazie ai numeri 9-20-33 che sono usciti sulla ruota di Firenze. Una bella vincita per aver centrato un terno. L'ultimo concorso del Lotto, come riporta in una nota stampa Agipronews, ha distribuito inntotale ben 4,7 milioni di euro, per un totale di 988 milioni di euro se si contano le vincite da inizio anno.