Vicenda Casa Brancazzi. Atto di indirizzo approvato

L’Amministrazione ha deliberato l’atto di indirizzo con cui si assume l’onere di realizzare la viabilità alternativa necessaria a collegare l’area di Case Brancazzi con il centro abitato di Albinia. "Dopo la chiusura degli attraversamenti carrabili sulla strada Aurelia – dice il sindaco Casamenti – il centro abitato di Albinia è collegato a quello di Case Bracazzi esclusivamente dalla statale Aurelia corsia nord, ad eccezione di un passaggio pedonale esistente tra l’Aurelia stessa e le proprietà Anas ed Aeronautica, che collega le vie Calabria e Maremmana". Intrapreso un ‘dialogo’ con gli enti coinvolti, al fine di poter realizzare un collegamento diretto tra via Calabria e via Maremmana, attraverso l’area sede dell’ex deposito carburanti, l’ufficio Lavori Pubblici ha elaborato un’ipotesi di tracciato alternativo e la delimitazione delle aree interessate, mediante la predisposizione della planimetria che è stata trasmessa all’Aeronautica militare, con incontri finalizzati ad individuare un percorso condiviso, volto all’acquisizione da parte del Comune delle aree necessarie alla realizzazione della viabilità alternativa. "In particolare, l’Amministrazione – conclude il sindaco – manifestando la volontà politica di valutare la fattibilità della complanare al fine di migliorare l’accessibilità alle aree, ha richiesto allo Stato Maggiore dell’Aeronautica l’acquisizione di una porzione dell’area dell’ex deposito. Sono poi state definite tutte le procedure affinché il Comune sostenga gli oneri derivanti dall’acquisizione e dalla concessione dell’area, nonché dall’adeguamento dei sottoservizi".

Michele Casalini