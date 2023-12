Via libera al bilancio di previsione. Un "conto" da 35 milioni di euro. Quasi due dalla lotta all’evasione

Un bilancio comunale di previsione di oltre 35 milioni di euro, di cui 15 milioni derivanti da entrate tributarie e contributive, oltre 4 milioni derivanti dalle sanzioni per le violazioni al codice della strada, parcometri e altre entrate, con la parte corrente che supera i 20 milioni di euro. Previste, oltre alle entrate Irpef (1.380.000), Imu (6.400.000) e Tari (5.329.755,60) anche le entrate della nuova imposta di soggiorno, con una previsione di 400mila euro. Previsti inoltre 1,7 milioni dalla lotta all’evasione. Per quanto riguarda le opere pubbliche, per le più significative sono stati previsti per il triennio 600mila euro per la manutenzione del patrimonio comunale, 18 milioni per l’attuazione del piano regolatore portuale di Porto Ercole, 700mila euro per la riqualificazione dell’ex asilo Ricasoli, 700mila euro per la rotatoria sulla strada provinciale di Porto Ercole, 200mila euro per la riqualificazione del campo sportivo di Porto Ercole, 160mila euro per la realizzazione del parcheggio all’ex capannone Varoli (demolito nei giorni scorsi), 200mila euro per la riqualificazione delle ex aree belliche di Porto Santo Stefano, 2 milioni per la riqualificazione della spiaggia del Pozzarello, 1,2 milioni per la ristrutturazione delle ex scuole elementari di Porto Ercole e 10 milioni per la riqualificazione dell’ex Aeronautica militare. Previsti per il 2024, tra gli altri, 1,5 milioni per attività culturali e turistiche, 5,7 milioni per lo sviluppo sostenibile, tutela del territorio e ambiente, 1,8 milioni per i diritti sociali, le politiche sociali e la famiglia.

Anna Laura Fedele del gruppo Per l’Argentario si chiede inoltre se "gli aumenti su trasporti scolastici e mensa siano veramente necessari". "Questo è avvenuto per l’aumento dei costi di gestione e per il costo della vita – sottolinea l’assessore all’istruzione Paola Pucino –. Ci siamo però attivati per aiutare le famiglie in difficoltà, semplificando la procedura di richiesta di esenzione. Sono stati concessi dei contributi nel pacchetto scuole erogando dei fondi comunali. Dal 2009 invece non sono state più toccate le tariffe per gli asili nido". "Per quanto riguarda il porto di Porto Ercole – dice il sindaco Arturo Cerulli – abbiamo messo a bilancio 18 milioni per far vedere che siamo pronti a fare i lavori, anche se non abbiamo quei soldi, sperando di riceverli dallo Stato da fondi avanzati dal Pnrr".

Andrea Capitani