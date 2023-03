Ventidue domande sulla lettura

Nel nostro gruppo di lavoro abbiamo creato delle domande in formato questionario per conoscere i gusti dei ragazzi della nostra età in merito ai libri e lo abbiamo consegnato alle altre classi prime della nostra scuola. L’obiettivo era quello di raccogliere informazioni sul mondo della lettura, come ad esempio: sapere come viene scelto un libro, qual è il genere preferito, in quali momenti si legge, ecc... Analizzando le risposte è emerso che il primo libro letto è stato all’età di 5-6 anni (nei primi anni delle scuole elementari) e che il genere preferito è il fantasy, mentre al secondo posto si trova l’horror.

Osservando le preferenze è venuto fuori che sempre il fantasy sarebbe il genere scelto dagli aspiranti scrittori per scrivere il proprio libro. La maggior parte dei ragazzi non legge molto velocemente e lo fa in silenzio; il momento della giornata preferito per rilassarsi leggendo è la sera. Solitamente il libro viene scelto guardando il disegno, la foto, la grafica e il titolo della copertina. Il libro cartaceo risulta di gran lunga preferito rispetto a e-book o audio libro.