Uno sportello per le informazioni Confesercenti Grosseto ha attivato uno "sportello energia" in collaborazione con Energiachiara, offrendo ai propri associati consulenza gratuita sulle bollette e sul mercato energetico. Sarà possibile confrontare tariffe, analizzare consumi e ottenere risparmi attraverso la rinegoziazione delle forniture. Un'opportunità da considerare per abbattere i costi in bolletta.