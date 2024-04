Una strada per don Luigi Rossi. Il parroco era amato da tutti: "Dedicò la vita all’accoglienza"

Il Comune di Massa Marittima ha deciso di intitolare una via a Don Luigi Rossi (1913-2009) il parroco che nel 1945 ha fondato nella cittadina massetana il Rifugio Sant’Anna, per prendersi cura dei ragazzi rimasti orfani durante la seconda guerra mondiale e che ha dedicato tutta la sua vita all’accoglienza e alla formazione dei giovani. La cerimonia sarà domani alle 11, con ritrovo al parcheggio dell’area Conad. "Don Luigi Rossi è una figura molto amata dalla cittadinanza massetana – commenta il sindaco Marcello Giuntini – poiché ha dedicato tutta la sua vita all’accoglienza e alla formazione dei giovani, creando nel 1945 il Rifugio Sant’Anna ed è sempre stato pronto, negli anni, a rispondere ai bisogni nati da emergenze sociali ed umanitarie. Ha fondato il primo Istituto Professionale, poi diventato statale, al fine di garantire indipendenza e un pieno inserimento sociale ai ragazzi, una volta divenuti adulti. Le attività lavorative create presso il Rifugio Sant’Anna (la falegnameria, la tipografia, l’azienda edile ecc.) hanno consentito ai giovani meno portati nello studio di imparare un mestiere. Successivamente il Rifugio si è adeguato a nuove forme di povertà e di bisogno: è stata fondata la Casa di Riposo San Giuseppe per anziani e l’Ostello per l’accoglienza di giovani extracomunitari. Don Luigi è stato anche il primo presidente del Coro Polifonico Minatori di Santa Barbara. Per tutte queste ragioni, la Giunta comunale ha deciso di intitolargli la via che passa davanti alla nuova Farmacia comunale e che unisce via Gramsci a via XXV Aprile. Si tratta di una strada inizialmente privata ad uso pubblico, che è stata di recente inserita dal Comune nel patrimonio delle strade comunali".