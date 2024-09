Una serata speciale. L’ultimo disco per Passini

È in programma oggi l’ultima serata della stagione targata Tartana, dedicata all’ex proprietario, scomparso a luglio. "L’ultimo disco per Silvio Passini" è una serata speciale a cui prenderanno parte dj, vocalist e staff che negli ultimi 30 anni hanno contribuito a rendere grande il Tartana. Una notte di musica e divertimento per ricordare colui che ha reso la discoteca, il punto di riferimento del divertimento notturno. Il ricavato della serata andrà in beneficienza alla Fondazione Meyer per il progetto "Maria Sole", a favore del reparto di neuro-oncologia pediatrica. Chiunque vorrà effettuare una donazione potrà farlo all’interno del locale oppure tramite bonifico bancario o postale direttamente alla Fondazione Ospedale Meyer. Il costo del biglietto di ingresso alla serata è di 5€. "L’idea della serata è nata dalla famiglia Passini – dice Vincenzo Baiocco, collaboratore per l’evento che ha lavorato 25 anni al Tartana –. Vittoria, la figlia di Silvio, mi ha chiesto di dare una mano al Tartana. Abbiamo rimesso insieme tutte quelle persone che hanno permesso di rendere il Tartana, quello che tutti noi conosciamo. Ho contatto i vari dj che hanno scritto la storia del locale degli ultimi 30 anni. Tutti hanno risposto con grande entusiasmo e saranno presenti stasera. Persone di tutte le età troveranno almeno un nome tra i dj presenti, con i quali hanno fatto serate indimenticabili. Sarà presente tutto lo staff, i baristi, i promoter che hanno contribuito al funzionamento della discoteca negli anni". Baiocco conclude ricordando Silvio Passini: "Silvio non era solo il proprietario del Tartana – afferma emozionato –. Era conosciuto da tutti a Follonica a livello personale e imprenditoriale. Speriamo che tutti gli amici e le generazioni di follonichesi che sono cresciute con lui saranno presenti alla serata, anche solo per un drink. Silvio ha cresciuto all’interno del locale moltissime persone, facendoli diventare grandi con un lavoro particolare. Era una persona disponibile che riusciva a costruire rapporti con tutti all’interno del locale". Viola Bertaccini