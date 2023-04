Una motovedetta per i carabinieri

Il Prefetto di Grosseto Paola Berardino ha salutato l’equipaggio della motovedetta "De Giorgi", in forza alla Compagnia Carabinieri di Orbetello e di stanza a Porto Santo Stefano. Dal mese di ottobre, i Carabinieri hanno in forza una nuova motovedetta d’altura, classe N804. La nuova imbarcazione è intitolata al carabiniere medaglia d’oro al valor militare Giovanni De Giorgi, deceduto nel 1993 nel corso di una rapina. L’unità navale, lunga circa 17 metri, è dotata di un doppio motore, più una coppia di propulsori elettrici, che opera con emissioni minime. Può trasportare 12 persone oltre all’equipaggio: quest’ultimo è composto da militari specializzati, abilitati al servizio a bordo di Unità navali d’altura. Il dispositivo è impiegato in varie mansioni, tra cui in primo luogo la vigilanza dal mare degli obiettivi particolarmente sensibili e la sorveglianza sugli scali e sulle attrezzature portuali, nonché sulle strutture di segnalamento quali i fari, disseminati lungo la costa o posizionati in mare.