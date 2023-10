Una mostra al Casello sul villaggio Merse

Il villaggio Merse, il piccolo borgo minerario nato ai primi del Novecento vicino a Boccheggiano, intorno al Pozzo Serpieri e agli edifici industriali per accogliere le famiglie dei minatori, è al centro della mostra che da domani a sabato 14 sarà ospitata all’interno del Casello Idraulico di via Roma a Follonica. "Il villaggio che non c’è più", questo il titolo della mostra (aperta tutti i giorni dalle 17 alle 19), vedrà la presenza di un plastico del villaggio delle Merse e dei documenti e reperti delle miniere delle Colline Metallifere. L’inaugurazione della mostra si terrà domani alle 17, mentre il sabato successivo, alle 16.30, verrà organizzato un incontro con le autorità e gli esperti del tema. Ad introdurre il pomeriggio di dibattito sarà Paolo Santini, presidente del Forum del Volontariato di Follonica, seguiranno poi i saluti del sindaco di Follonica Andrea Benini, del sindaco di Montieri Nicola Verruzzi e della presidente del Parco delle Colline Metallifere, Lidia Bai. L’incontro sarà moderato da Antonio Nozzoli.