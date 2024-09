Una giornata molto speciale. Ambra e Valerio, maxischermo per fare il tifo ai nostri campioni

Maxischermo in piazza Roma per tutta la giornata per seguire le gesta di Ambra Sabatini e Valerio Romano Teodori. I due atleti portoercolesi, che sabato saranno entrambi impegnati nelle rispettive discipline paralimpiche – Ambra nei 100 metri T63 di atletica, Valerio nel judo – avranno così anche la spinta da Porto Ercole di tutti i compaesani. Oltre al maxischermo, allestito dal Comune, ci saranno anche delle sedie per stare comodi. Con Paolo Mastracca e don Adorno della Monaca pronti anche loro a fare il tifo per i due atleti orgoglio della comunità portoercolese e argentarina. E non mancherà, oltre alla proiezione delle gare, anche quella di qualche filmato per ricordare le precedenti gesta. Per quanto riguarda le gare di Ambra Sabatini, la semifinale ci sarà alle 11.27, con l’eventuale finale prevista per 21.22. Anche le gare di Valerio Romano Teodori si terranno sabato, con il programma di giornata che partirà dalle 9.30. Per Ambra anche la doppia emozione di aver fatto da portabandiera assieme a Luca Mazzone, oltre al pranzo con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Un onore che va oltre ogni parola – ha detto –. Quando ho preso in mano quel tricolore ho sentito il peso della storia, delle sfide superate, dei sogni che hanno guidato ogni mio passo. Ho pensato a chi mi ha sostenuto, a chi ha creduto in me e a tutti coloro che lottano ogni giorno per i propri obiettivi, senza mai arrendersi".

É inoltre terminata con un ottimo sesto posto l’avventura paralimpica della gigliese Greta Elizabeth Muti, che ha gareggiato nel canottaggio nella categoria "4 con PR3 Mix".

Andrea Capitani