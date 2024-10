Una camminata per la ricerca contro i tumori

Una camminata insieme per sostenere la ricerca contro i tumori femminili. La passeggiata si svolgerà dalla pinetina di Orbetello Scalo sino alla fine della diga a Terra Rossa, ed è organizzata dall’Associazione volontari della Stazione, ed ha anche finalità di sensibilizzazione alla tutela dell’ambiente, del proprio fisico, della salute e dell’educazione civica da diffondere fra i bambini. L’appuntamento è per domenica 20 alle 10 alla Pinetina dello Scalo e possono partecipare tutti, famiglie, ragazzi e bambini, studenti, anziani, anche con tratte limitate rispetto al percorso ufficiale. L’evento, patrocinato dal Comune, è stato presentato da Francesca Larini e Stefania Zambernardi per l’Associazione volontari dello Scalo, e dall’assessora comunale alla sanità Silvia Magini.

Michele Casalini