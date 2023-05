Un viaggio tra gusto e sapori "Vetrina Toscana", quante novità

Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe alimentari che utilizzano i prodotti del territorio, nonché i produttori veri e propri, sposa ancora una volta la Maremma. Camera di commercio, Confcommercio e Confesercenti uniranno le proprie forze nell’interesse comune di valorizzare imprese e territorio. La presentazione delle nuove "esperienze" enogastronomiche e turistiche ieri mattina è stata preceduta dalla premiazione di Maria Letizia Bartoli, come maestra artigiana: forgia con le sue mani monili e decorazioni di vari materiali nel suo laboratorio in via Marsala di Massa Marittima. Un’attività che ha ricevuto l’importante riconoscimento. Vetrina Toscana dunque si conferma uno strumento fondamentale. "Nella nostra terra – ha detto in videoconferenza Francesco Tapinassi, direttore di ’Toscana Promozione’ – abbiamo una ricchezza enogastronomica naturale. E la Maremma è una di queste eccellenze: l’iniziativa in questione consolida i modelli di collaborazione. Una sinergia attraverso il gusto e il turismo che non può che far bene a tutti". "Coinvolgere tanti operatori era la nostra missione e ci siamo riusciti – ha aggiunto Riccardo Breda, presidente della Camera di commercio – La partecipazione anche in questo campo deve essere massima". Tramite i propri canali social Confcommercio ha messo in piedi, nel contenitore di "Vetrina Toscana" il "Discover Maremma Toscana", dove gruppi di turisti vengono condotti da guide esperte in tour alla scoperta delle meraviglie del territorio. "I tour – ha detto la direttrice Gabriella Orlando – possono essere scelti durante tutto l’anno: abbiamo unito il viaggio del gusto a quello della cultura. Molte le imprese che hanno aderito e tante invece le persone che hanno deciso di aderire alla nostra offerta enogastronomica e culturale".

Confesercenti continuerà invece il suo tour ormai consolidato, ovvero "Girogustando". "Ad ogni piatto abbineremo la sua storia – inizia Marco Di Giacopo di Confesercenti Grosseto – Si parte a settembre e il tour terminerà a novembre con una sorpresa, ovvero il Finger Food. Ma Girogustando per i soci proseguirà anche a dicembre e gennaio con una serie di incontri dal carattere formativo, ovvero vere e proprie lezioni di gusto".