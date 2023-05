Un museo per gli eroi dell’aria Berardi: "La trasvolata atlantica resterà nella storia di Orbetello"

La realizzazione ad Orbetello di un museo ed un giardino dedicati alle Trasvolate Atlantiche, questo l’annuncio fatto dal consigliere comunale Roberto Berardi, rappresentante del sindaco Andrea Casamenti, in occasione dell’inaugurazione della mostra volta a celebrare il centenario dell’Aeronatica Militare allestita all’ex polveriera Guzman, nel centro storico della cittadina lagunare. Dalla giornata di ieri e sino al 4 giugno Orbetello sarà il centro di numerosi eventi organizzati per festeggiare la costituzione dell’Arma Azzurra, insieme al 90° anniversario delle Trasvolate Atlantiche partite dall’idroscalo cittadino. E’ in questo contesto che si inserisce l’annuncio di Berardi, delegato del Comune per lavori pubblici, laguna e protezione civile: "Le Trasvolate Atlantiche rappresentano un momento che ha reso grande Orbetello e l’Italia nel mondo". "Ed è grazie ai rapporti intessuti in questi anni con Roma – ha detto ancora il senatore Berardi – che sarà possibile fare un primo passo verso il recupero urbanistico dei due parchi, delle Crociere e l’ex Idroscalo, a partire dalla sistemazione del verde pubblico con la realizzazione di un giardino dei trasvolatori, uno spazio dedicato alla celebrazione del successo del genio italiano che in quel periodo, attraverso l’innovazione tecnologica e la sperimentazione, si è fatto ambasciatore del made in Italy nel mondo". "Orbetello deve tornare a rivendicare – ha aggiunto Roberto Berardi – la sua storia di centro nevralgico di innovazione ed eccellenza, sede del Paese dove è nata ed è stata costituita come Forza Armata autonoma la stessa Regia Aereonautica, conferendo il dovuto rispetto a tutti quei talenti ed all’impegno profuso per raggiungere quei risultati, indipendentemente dalla fase storica. Molti avieri provenivano dalla cittadina lagunare, che ospita sia il sacrario militare dei caduti, che il cimitero militare". In questo momento manca un luogo del ricordo per loro e per le loro famiglie, "a cui speriamo come Comune di Orbetello di dare una prima risposta con la realizzazione di un museo". Di questi familiari fa parte anche il presidente dell’associazione Trasvolatori Atlantici, Umberto Klinger, Cresciuto in una famiglia di trasvolatori che porta il nome di Orbetello nel cuore. Presenti le massimi autorità civili e militari, fra loro il generale di divisione aerea Enrico Maria Degni.

Michele Casalini