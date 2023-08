Un Ferragosto Diverso a Manciano: Bagno in Notturna tra Musica e Show alle Terme di Saturnia

Una notte da sogno, immersi in acque termali rigeneranti, con lo sguardo rivolto al cielo stellato, inebriati dai profumi e dai silenzi della Maremma, il parco termale di Terme di Saturnia è pronto a regalare un magico Ferragosto da passare in compagnia di amici, amori e familiari. In occasione del Ferragosto 2023 il parco termale di Terme di Saturnia regala grandi emozioni, con una notte speciale dedicata al divertimento e al benessere fino all’una di notte: ingresso dalle ore 20 e a seguire Live Performance "Klaus Lessmann" Jazz Quartet, Show Acrobatici by Mariateresa Enti Latifa e Coreografie con fuoco by "Lucignolo e il Fuoco". Fino alle 22 è possibile assaporare le eccellenze vitivinicole maremmane delle tenute "La Maliosa" ed "Erik Banti". Anche a Ferragosto sono benvenuti i più piccoli, a cui sono dedicate interamente due piscine e che grazie all’offerta "Kids Free" entrano gratuitamente fino agli 11 anni (uno per ogni adulto pagante). Immergersi nelle acque delle piscine del parco termale è un momento speciale per ritrovare una nuova energia e una pelle levigata, grazie ai benefici di un’acqua unica al mondo: l’acqua di Terme di Saturnia, definita anche "santa", presenta incredibili proprietà benefiche rigeneranti e curative.