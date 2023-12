Truffa, imprenditore assolto dopo undici anni

Assolto. E’ finita con un’assoluzione la vicenda giudiziaria che per undici anni ha visto Federico Clementini, imprenditore molto conosciuto per la sua passione per il calcio (è il patron del Belvedere Grosseto), imputato per truffa. Federico Clementini è stato assolto in Appello dalla Corte di Firenze. L’uomo era finito a processo dopo essere stato denunciato da un impresa grossetana, per una serie di compravendite immobiliari. La sentenza della Corte di Appello lo ha scagionato da ogni accusa. Clementini era stato condannato in primo e secondo grado per la vicenda.

Poi la svolta arrivata proprio ieri dalla Corte di Appello di Firenze. Per Clementini, difeso dall’avvocato Alessandro Bartolini, dunque si chiude uno dei periodi peggiori, durato ben undici anni.

"Finalmente è finito un incubo" ha detto l’imprenditore Federico Clementini.

E’ stata la Terza sezione di Appello ad emettere la sentenza. Dove si legge chiaramente che Clementini è stato prosciolto da tutte le accuse. Clementini era stato accusato e poi indagato per truffa nei confronti di un imprenditore grossetano e di una cooperativa edilizia, con la quale venivano fatte le compravendite.