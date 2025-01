Trovato con 15 dosi di cocaina: denunciato

Prima gli hanno chiesto di mostrare i documenti, poi però – probabilmente perché lo tenevano d’occhio da un po’ – gli hanno anche chiesto di svuotare le tasche ed è stato allora che i loro sospetti hanno trovato conferme: il giovane stava girellando per strada portando con sé una quindicina di dosi di cocaina, già confezionate e ritenute pronte per essere spacciate.

E’ quanto accaduto nella giornata di ieri nella zona compresa fra piazza Rosselli – di fronte alla sede delle Poste centrali – e via Roma, dove inizialmente il personale in borghese del Nucleo operativo per la sicurezza della Polizia municipale stava effettuando un servizio di controllo. Una zona tenuta sempre sotto stretta sorveglianza, considerato che non sono pochi gli episodi di spaccio segnalati anche dai cittadini.

Gli agenti della Municipale, quindi, ad un certo punto di sono avvicinati al giovane straniero (di nazionalità tunisina) e hanno chiesto di mostrare i documenti, richiesta che ha preceduto quella di fare vedere – appunto – cosa avesse nelle tasche.

Il ragazzo a quel punto non ha potuto nascondere più nulla ed è stato accompagnato al Comando dove si sono completate le operazioni di riconoscimento e iniziate quelle della denuncia con l’accusa di detenzione a fini di spaccio.