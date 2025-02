Trattori, marcia da Capalbio a Civitavecchia

Gli agricoltori chiedono "un blocco della concorrenza sleale, la giusta etichettatura per proteggere il vero made in Italy, un prodotto che fa l’ultimo passaggio in Italia non può essere denominato Made in Italy". Lo ha detto Salvatore Fais, leader del movimento dei trattori. Che venerdì metteranno in scena un’altra protesta: "Venerdì – ha detto Fais – il presidio di Capalbio insieme ai colleghi bolognesi marceranno con i loro trattori fino al Porto di Civitavecchia dove si uniranno agli agricoltori di Torrimpietra per manifestare contro la concorrenza sleale. Infine saremo tutti a Roma sabato. In attesa di un incontro con il ministero prima di sfociare in manifestazione troppo fastidiose per il cittadino".