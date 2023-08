Tragico incidente sull'Aurelia, morto un uomo, la moglie gravissima

Finisce con l’auto contro un pino dopo aver scavalcato con l’auto il guard rail, lui muore e la moglie è in gravissime condizioni. Ieri pomeriggio, intorno alle 16 sull’Aurelia, tra le uscite Bagno di Gavorrano e Scarlino Scalo, Giovanni Cardinali, 54 anni residente a Molino D’Egola (frazione di San Miniato in provincia di Pisa) originario di Sezze e che lavorava alla dogana dell’aeroporto di Pisa, viaggiava sulla propria automobile, una Renault Capture, insieme a sua moglie Monica Rosi 46 anni, quando l’autovettura ha impattato contro il guard rail ed è finita al di là della protezione andandosi a schiantare contro un pino. L’allarme è scatto immediatamente, due elisoccorsi si sono alzati in volo, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Per l’uomo, purtroppo, non c’è stato niente da fare, è morto sul colpo. La donna invece, un’insegnante di sostegno, che viaggiava sul sedile del passeggero, è stata intubata e portata alle Scotte, in condizioni gravissime. L’Aurelia, nel punto dove è avvenuto l’incidente, è stata chiusa al traffico per molte ore. La circolazione è stata temporaneamente indirizzata in uscita allo svincolo di Gavorrano con rientro sull’Aurelia a Scarlino. La chiusura temporanea del tratto di strada ha creato lunghe file. Personale Anas e Forze dell’ordine sul posto per gestire l’emergenza e per ripristinare la viabilità appena possibile. Mentre sul luogo dell’incidente insieme al 118 sono arrivate le automediche di Grosseto e Follonica, le ambulanze della Cri di Follonica e della Misericordia di Massa Marittima. I rilievi sono stati affidati a Stradale e vigili del fuoco. Il corpo dell’uomo, estratto dalle lamiere, è a disposizione della Procura.

Nicola Ciuffoletti