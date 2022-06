Torna la fiera di Sant’Antonio "Finalmente un po’ di normalità"

È tornata ad Arcidosso la tanto attesa fiera in onore di Sant’Antonio. I banchi hanno popolato Corso Toscana e piazza Indipendenza.

Negli ultimi due anni l’appuntamento fieristico aveva subito degli stop, legittimi e comprensibili, legati all’andamento pandemico che nel 2020 e 2021 aveva caratterizzato il comune guidato dal sindaco Jacopo Marini. Per gli abitanti di Arcidosso, la fiera dedicata a Sant’Antonio di Padova, è un appuntamento molto sentito che affonda le sue origini nella tradizione di questa comunità di montagna.

"Siamo contenti di essere di nuovo qui, tra i banchi – commenta un gruppo di cittadini di Arcidosso intenti a fare compere –. Con questo evento viviamo un sussulto di ripartenza, speriamo che sia l’inizio di molti eventi sul nostro territorio, soprattutto in estate".

Ieri, in occasione della fiera di Sanr’Antonio, in piazza Indipendenza, oltre ai banchi dei commercianti ambulanti, è stato presente il mezzo mobile della Asl Toscana Sud Est con a bordo i professionisti medici ed infermieri a disposizione dei cittadini per fornire informazioni ed effettuare la vaccinazione della quarta dose antiCovid 19, ma anche a coloro che desiderano completare il ciclo vaccinale e che non lo hanno fatto fino a oggi. Il vaccino sarà Pfizer o Moderna.

N.C.