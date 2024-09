Torna la "Festa delle Cantine". Vino, prodotti tipici e giochi in piazza

Torna l’evento dedicato al vino e all’enogastronomia locale: da oggi a domenica a rallegrare il borgo c’è la 28esima edizione della Festa delle cantine organizzata dalla Proloco di Manciano con il contributo del Comune.

Le serate della tre giorni vedranno l’apertura delle cantine del centro storico che offriranno vino e prodotti tipici della zona. Ad accompagnare la tre giorni ci saranno anche la mostra delle opere di Giovanni Valle alle Stanze e domani e domenica embre anche il mercatino dell’artigianato in via Marsala.

"Abbiamo lavorato tanto come Comune affinché questo evento venisse organizzato anche quest’anno – spiegano dall’Amministrazione comunale – e siamo veramente orgogliosi di aver raggiunto l’obiettivo. Il nostro ringraziamento va alla comunità mancianese che si sta impegnando moltissimo per rendere sempre attrattivo il nostro Comune".

Ed ecco il programma completo della tre giorni. Si inizia oggi con l’apertura della mostra di Valle alle 10 e alle 19 quella delle cantine nel centro storico con spettacoli itineranti. Alle 22.30 è in programma la fiaccolata a cavallo che partirà da via Martiri della libertà. Domani, oltre alla mostra, dalle 10 a mezzanotte ci sarà il mercatino dell’artigianato in via Marsala. Dalle 16.30 sarà possibile divertirsi con i giochi in legno in piazza della Rampa e dalle 19 riapriranno le cantine e inizieranno gli spettacoli di strada. Domenica, ultimo giorno della festa, torneranno la mostra e i mercatini, alle 11 sarà celebrata la Santa messa del Santissimo Crocifisso nella chiesa Santissima Annunziata. Alle 19 l’apertura delle cantine e dalle 23 in piazza della chiesa la festa finale con djset.