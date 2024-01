"Tirrenica, si farà tutto. Simiani stia tranquillo"

"Pensiamo che siano fuori luogo le preoccupazioni espresse dall’onorevole Marco Simiani riguardo all’annosa questione riguardante la Tirrenica". E’ quanto affermano Elena Meini ed Andrea Ulmi, consiglieri regionali della Lega, in risposta ai dubbi espressi dal parlamentare Dem nei confronti del ministro Matteo Salvini che non aveva affrontato il tema in aula.

"Probabilmente – dicono Meini e Ulmi –, il deputato Dem non è abituato all’attivismo del ministero delle Infrastrutture, guidato ora da Matteo Salvini, e quindi trova qualsiasi appiglio per mettere in dubbio i finanziamenti previsti per questa infrastruttura. Siamo certi, invece, che quanto annunciato dallo stesso ministro si concretizzerà, con buona pace dello stesso rappresentante dei Democratici che ci pare eccessivamente scettico sul tema. Probabilmente, dopo anni di Governo Pd, dove l’apatia anche sulla Tirrenica regnava sovrana, l’attuale concretezza del Mit gli crea qualche turbamento di troppo".