Tifosi del Golfo. Ingressi separati

La segreteria del Circolo Pattinatori Grosseto 1951 ha preparato una nota per gli sportivi in vista del derby tra Edilfox e Galileo Follonica, valido per la quarta giornata del campionato di serie A1, in programma sabato alle 20,45 sulla pista Mario Parri, nel centro sportivo di via Mercurio. "In occasione della gara tra Circolo Pattinatori Grosseto - Follonica Hockey la società comunica i prezzi biglietti: biglietto unico 10 euro, ingresso gratuito per i bambini fino a 9 anni. I tagliandi d’ingresso possono essere acquistati in prevendita da giovedì nella segreteria del Circolo Pattinatori. Le biglietterie della pista Mario Parri apriranno alle ore 19.30. Per i sostenitori follonichesi l’accesso è da via dell’Oro con ingresso indipendente al settore ospiti. Il settore ospiti avrà a disposizione un servizio bar".