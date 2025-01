Test salivare nelle scuole. Si parte al Comprensivo 5

Grosseto, 5 ottobre 2021 - Primi test molecolari salivari nelle scuole anche in provincia di Grosseto a partire dalla prossima settimana. Si tratta del ’Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado’ predisposto a livello nazionale dall’istituto superiore della sanità e dal Commissario straordinario per l’emergenza pandemica, in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e recepito dalla Regione Toscana. Proprio la Regione ha individuato 21 scuole elementari e medie i cui alunni (non tutti, ma solo un campione individuato dal dirigente scolastico) si sottoporranno volontariamente allo screening con il test salivare molecolare.

"L’obiettivo – dice Giorgio Briganti, direttore del Dipartimento di prevenzione e igiene pubblica di Asl Toscana Sud Est – è quello di andare a individuare in maniera precoce eventuali casi positivi tra gli studenti asintomatici, e dunque bloccare sul nascere la possibile catena di trasmissione intrafamiliare del virus". Per la provincia di Grosseto partecipa al monitoraggio nazionale l’istituto comprensivo Grosseto 5, in via Rovetta. Dalla prossima settimana lo stesso gruppo di alunni selezionati dalla dirigenza scolastica tra coloro che hanno offerto la loro disponibilità, si sottoporrà ogni 15 giorni a test molecolare salivare.

Per le prime tre settimane la somministrazione del test sarà assistita dal personale Asl del Dipartimento di prevenzione e igiene pubblica. Per la restante parte dell’anno scolastico la somministrazione avverrà in maniera autonoma. Ovvero ogni giorno all’alunno sarà consegnato un test salivare di tipo molecolare che porterà con sé a casa. La mattina seguente, prima di recarsi a scuola, lo metterà in bocca, seguirà le procedure che nei giorni precedenti avrà imparato grazie al personale Asl e valuterà il relativo risultato: se negativo andrà a scuola, se positivo resterà a casa per il periodo di isolamento previsto.

«Il test è abbastanza semplice, ma molto preciso – aggiunge Giorgio Briganti – ha la stessa valenza degli attuali tamponi molecolari, anche perché elaborato con sistema Pcr. Pertanto in caso di positività non sarà necessario riptere un tampone molecolare rino-faringeo. C’è una spugnetta da tenere in bocca per circa un minuto e da riporre nell’apposito contenitore con il reagente. È chiaro – dice ancora il direttore del Dipartimento di igiene e prevenzione – che si tratta di una sperimentazione finalizzata a capire se e come circola il virus neenll’ambito scolastico. Una volta raccolti e analizzati i primi risultati chi di dovere valuterà se estendere questi test ad altre scuole. L’istituto comprensivo Grosseto 5 è stato selezionato da Regione Toscana in base a criteri precisi. Ad Asl è stato solo trasmesso il nome della scuola da dove iniziare la sperimentazione".