Terme di Saturnia. Una giornata per il Made in Italy

Tour guidati, degustazioni e lezioni di yoga. Con queste attività Terme di Saturnia, tra le strutture termali più prestigiose d’Italia nel cuore della Maremma toscana e tra i brand fondatori dell’Associazione Marchi Storici D’Italia, conferma il suo impegno nella promozione del "Made in Italy": dopo la partecipazione alla Mostra "Identitalia, The Iconic Italian Brands" promossa dal Mimit, è orgogliosa di unirsi all’iniziativa "Terme Aperte". Un’iniziativa voluta da Federterme nata per aderire alla prima Giornata nazionale del Made in Italy e in programma domani. Istituita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, questa giornata è una grande opportunità per far conoscere e promuovere le qualità curative delle acque, la loro efficacia nella prevenzione, nonché l’offerta di benessere e relax. Domani saranno organizzati tour guidati al Parco Termale, un’oasi dedicata al benessere tra piscine termali all’aperto, idromassaggi e percorsi vascolari, e all’area Medical, l’uno con inizio alle 10 e l’altro alle 16. Si potrà visitare l’intera area terapeutica termale, insieme al centro prelievi, alla crioterapia e agli ambulatori medici sotto la guida del Medical & Spa Team, oltre a ricevere informazioni su come accedere al ciclo di cure di cui si ha diritto di godere al solo costo del ticket, una volta all’anno alle Terme di Saturnia. Non solo il benessere termale e il relax, ma anche le eccellenze enogastronomiche del territorio: due gli appuntamenti speciali di "Maremma Tasting"

Dalle 11 alle 12: degustazione dei vini della Tenuta Montauto, accompagnati da crostini di pane toscano e olio extravergine delle Terme di Saturnia. Dalle 14 alle 15: degustazione dei vini di Villa Acquaviva, accompagnati da pane toscano e prodotti spalmabili della Toscaneria. Inoltre è possibile partecipare gratuitamente alla cerimonia "Argillarium" dalle 15 alle 16, che prevede Self-Treatment guidato costituito da un impacco di fango termale estetico nella sala argillarium. Infine, dalle 12 alle 13, è offerta la possibilità di prendere parte ad una lezione gratuita di gruppo di Yoga e Meditazione.