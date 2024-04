‘Svuotacantine. E’ stato un successo‘

La terza edizione dell’ini- ziativa Svuotacantine è stata un ulteriore successo. Il numero dei partecipanti all’evento è in costante crescita. Nell’aprile 2023, alla prima edizione, ci furono 35 espositori. A novembre il numero era salito a 80. La terza edizione ha fatto registrare 108 partecipanti. "Questa evoluzione dimostra il successo e la bontà dell’iniziativa – ricorda Follonica a Sinistra – . Come gruppo politico ci siamo spesi tanto per mettere in piede questa iniziativa. Pensiamo che gli oggetti possano avere una vita operativa più lunga e ancora un valore, perché incontrano le esigenze di altre persone. Prima di buttarli meglio venderli o scambiarli: aiuta le nostre tasche, aiuta i bisogni degli altri cittadini, aiuta l’ambiente, perché produciamo meno rifiuti. Cogliamo l’occasione per ringraziare l’assessora Mirjam Giorgieri, che ha sempre sostenuto l’iniziativa, e Francesco Baronti, che è il vero ideatore dell’evento".