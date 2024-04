Ricordate le quaranta vittime del bombardamento del 1944

Cerimonia ieri in piazza del Comune, alla presenza delle autorità, in ricordo dei caduti nel bombardamento di Orbetello del 28 aprile del ’44. Esattamente 80 anni fa, il 28 aprile 1944, una squadriglia di cacciabombardieri americani e inglesi attaccò Orbetello sganciando bombe sulla popolazione civile nonostante la totale assenza di obiettivi sensibili o militarmente rilevanti. Fu una giornata terribile in cui persero la vita 40 persone. Ecco i nomi dei caduti: Aldamaria Aldi, Carlotta Angelini, Maria Arienti, Franco Baldini, Andrea Barbini, Maria Bausani, Giovanni e Leontina Benvenuti, Elena Bezzi, Ada Biagioli, Luisa Carradori, Isola Catani, Efigenia Cerasa, Angelo Cristallini, Antonia Cucchiaro, Aldo Del Rio, Morina Fioravanti, Leopolda Gentilini, Italo Giacomelli, Giacomo Marri, Biagia Marzali, Anna e Lida Milani, Maria Luisa Mura, Lida e Anselmo Murzi, Cesare Pampanini,Luisa Perillo, Adamo Poggioli, Lucia Porti, Angela Prati, Cristina Rambelli, Elide Raminghi, Minerva Reversi, Divo Ricci, Renato Romei,Achilico Scarponi, Amina Schiano, Giancarlo Scielzo, Anna Maria Soatto.