Terme di Saturnia al top. Primo posto in Europa fra le strutture italiane

Le Terme di Saturnia ottengo un altro importante riconoscimento. Questa volta spicca nelle classifiche finali del Condé Nast Traveller UK Readers’ Choice Awards 2024. Il tempio di longevity naturale incastonato nel cuore della Maremma raggiunge il primo posto tra le strutture italiane e il settimo in Europa nella categoria "Destination Spas".

"Essere nominati ai prestigiosi Readers’ Choice Awards 2024 di Condé Nast Traveller ci riempie di orgoglio – commenta il direttore generale Antonello Del Regno –. Questo riconoscimento internazionale testimonia l’impegno costante e la passione con cui lavoriamo quotidianamente per affermare Terme di Saturnia Natural Destination come un’eccellenza nel mondo dell’ospitalità e del benessere. Il merito del premio va a tutto il team, che contribuisce a far vivere l’unicità di questo luogo straordinario e della sua potente acqua termale, una risorsa preziosa e unica al mondo, che sgorga da una millenaria sorgente".

I Readers’ Choice Awards sono il riconoscimento d’eccellenza più longevo e prestigioso nel settore dei viaggi: quest’anno, per la prima volta, Condé Nast Traveller ha scelto di realizzare sondaggi separati negli Stati Uniti e nel Regno Unito, e un sorprendente numero di 126.790 lettori britannici ha condiviso con entusiasmo le proprie esperienze di viaggio per fornire un’istantanea completa dei luoghi in cui non vedono l’ora di tornare.

La notizia delle due ottime posizioni in classifica raggiunte dalle terme di Saturnia è stata commentata anche dal deputato grossetano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi.

"Il termalismo nel nostro Paese – spiega Rossi – è stato da sempre all’avanguardia e riconosciuto sia in Europa che nel mondo, per le strutture e la qualità dei servizi offerti. Il riconoscimento assegnato adesso a Terme di Saturnia Natural Destination da parte ’Condé Nast Uk Readers’ Choice Awards 2024’ sta ancora una volta a dimostrare la bontà e il valore delle eccellenze del nostro territorio. Terme di Saturnia Natural Destination rappresenta un caso unico e una perla incontaminata nel cuore della Maremma, che unisce il mondo dell’ospitalità e del benessere a quello della salute. Sono davvero felice che un prestigioso riconoscimento internazionale sia stato assegnato a Terme di Saturnia".