Teoria e stage nelle aziende

Un percorso di tre anni che si pone come obiettivo quello di formare personale qualificato, quindi far conseguire ai ragazzi minorenni (il corso è aperto a ragazzi fino a 18 anni) una qualifica di III livello di "Operatore elettrico". Tre anni in cui la Scuola Edile ha diviso gli studi e le competenze: si tratta di 990 ore all’anno dove i candidati dovranno seguire le zioni anche di letteratura italiana, inglese, discipline artistiche, matematiche, scientifiche, storiche e sociali e informatiche. Oltre a naturalmente tutte le materie inerenti al loro sbocco professionale come elementi di elettrotecnica, procedura e verifica di impianti, manutenzione, cablaggio e automazione industriale, realizzazione di impianti elettrici civili e industriali ma anche lezioni sulla sicurezza sul lavoro. Il percorso formativo si articolerà in lezioni giornaliere, dal lunedì al venerdì, che potranno tenersi sia di mattina che di pomeriggio. Lo stage invece sarà organizzato e articolato settimanalmente in base agli orari effettuati dalle singole aziende, per un massimo di 8 ore giornaliere. Sono già tredici i ragazzi iscritti (per un massimo di 15) e la scadenza delle iscrizioni sarà domani.