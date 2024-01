Tenta di rubare bottiglie di vodka alla Conad. Smascherata dai sistemi di sicurezza antitaccheggio

Le sarà complicato cercare di spiegare che il furto tentato era dettato dalla necessità di portare a casa beni primari, perché le sue attenzioni non si erano rivolte a pane, latte, biscotti, carne e pasta, ma agli scaffali dei superalcolici da quali aveva prelevato quattro bottiglie di vodka per un valore complessivo che superava i 45 euro. Poi ha provato ad uscire dalla Conad di via Senegal senza prima passare dalla cassa, ma i sistemi antitaccheggio di ultima generazione installati in tutti i punti vendita Conad cittadini l’hanno smascherata. Bottiglie quindi recuperate e anche se la donna è riuscita a fuggire, la sua identità è conosciuta e la direzione del negozio l’ha denunciata.