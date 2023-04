Tempo di Balestro E’ Paola Imposimato la pittrice del Palio

Paola Imposimato è la pittrice che dipingerà il Palio del 126° Balestro del Girifalco in programma a Massa Marittima il 28 maggio 2023. L’artista fiorentina, arrivata prima al concorso di pittura indetto dal Comune, ha una grande esperienza a livello nazionale e internazionale, anche nella realizzazione di drappelloni per rievocazioni storiche, avendo dipinto ben 111 palii, tra i quali questo è il terzo per Massa Marittima: il primo lo ha disegnato nell’agosto del 2018, il secondo nel maggio 2019 e il terzo lo disegnerà per il 28 maggio 2023. Quest’anno la Commissione ha esaminato 11 bozzetti, tutti pervenuti da artisti che vivono in Toscana. Il bozzetto vincitore che porta la firma di Paola Imposimato, come è consuetudine, sarà svelato solo il giorno prima della gara. Il tema scelto dalla Società dei Terzieri Massetani per il 126° Balestro del Girifalco è "San Bernardino e don Lorenzo Milani profeti del loro tempo", per celebrare il 100° anniversario della nascita di don Milani, avvenuta il 27 maggio 1923. "Abbracciare il tema di don Milani – commenta Maurizio Giovannetti, vicesindaco e assessore al Balestro – significa rilanciare il Balestro al di fuori delle mura cittadine su un piano nazionale". "Si tratta di una conferma – ha detto il rettore Angelo Soldatini – per un’artista molto brava al suo terzo palio per il nostro Balestro. Paola Imposimato sa interpretare bene i temi delle dedicazioni e li esprime in modo classico con abilità e tecnica".