Telecomandato radiologico. Nuova dotazione all’ospedale

È stato inaugurato ieri il telecomandato radiologico digitale all’ospedale Petruccioli e al taglio del nastro è stato presente anche il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani. Insieme a Giani sono stati presenti anche la direzione aziendale, il direttore di presidio, Massimo Forti, il presidente della Conferenza dei sindaci zonale e sindaco di Pitigliano, Giovanni Gentili, i consiglieri, i sindaci della zona e altri professionisti Asl. Il telecomandato radiologico è un’apparecchiatura diagnostica per l’esecuzione di radiografie con mezzo di contrasto che utilizza una sorgente a bassa emissione di radiazioni ionizzanti e un lettore laser per la scansione, memorizzazione e la visione al monitor delle immagini acquisite per la successiva refertazione. In dotazione uno speciale lettino telecomandato radiotrasparente e regolabile in varie posizioni e altezze, che riduce al minimo lo spostamento fisico del paziente. Questo lo rende utilizzabile per chiunque, compresi i bambini. "Si tratta – ha detto il direttore generale della Asl Toscana sud est, Antonio D’Urso – di un macchinario altamente performante che presenta importanti vantaggi per i pazienti in termini di qualità della diagnosi, garantendo una migliore risoluzione delle immagini a fronte di una minima dose di esposizione". Gentili ha annunciato l’arrivo del mammografo: "Mancava al Petruccioli – dice il sindaco di Pitigliano – e consentirà alle donne di sottoporsi ai controlli periodici evitando di percorrere diversi chilometri". Il presidente della Regione ha detto: "Il macchinario telecomandato per la diagnostica e un mammografo Sono investimenti importanti che testimoniano quanto gli ospedali periferici siano una priorità per la sanità pubblica e per la Toscana diffusa".