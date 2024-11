Tecnico della progettazione del software, al via il corso gratuito Ifts

In un’era digitale orientata all’Intelligenza artificiale è indispensabile dotarsi di competenze specializzate per trovare lavoro. Competenze come quelle offerte dal corso Ifts gratuito "Pro-Developer: Tecnico della progettazione, sviluppo, testing e manutenzione del software" in partenza a Grosseto per iniziativa di Assoservizi, l’agenzia formativa di Confindustria Toscana Sud. Il corso è finanziato dalla Regione Toscana tramite il progetto Giovanisì e offrirà a 20 diplomati la possibilità di seguire 990 ore di formazione tra aula (564 ore), stage (396 ore) e misure di accompagnamento (30 ore) tra dicembre 2024 e ottobre 2025 a cadenza quotidiana, dal lunedì al venerdì, per un massimo di 8 ore giornaliere. La formazione in aula avrà luogo nelle sedi di Assoservizi e di Cescot e al Polo tecnologico Manetti-Porciatti. Le iscrizioni sono aperte fino a giovedì 21. Per un Tecnico della progettazione, sviluppo, testing e manutenzione del software le opportunità occupazionali più frequenti sono in software house, aziende pubbliche o private. Questa figura professionale dovrà essere in grado di padroneggiare il mondo della programmazione, sempre più incentrato sull’Intelligenza artificiale. "Assoservizi – dichiara il responsabile della delegazione di Grosseto, Giovanni Mascagni – organizza da molti anni i corsi di formazione Ifts attraverso i quali moltissime persone hanno trovato lavoro nelle imprese del territorio. Oggi c’è bisogno di tecnici specializzati per sviluppare in maniera adeguata i propri progetti e l’ambito digitale è di interesse trasversale per molti settori produttivi, anzi, è necessario in tutte le imprese. Il corso Pro-Developer è finalizzato proprio a fornire una specializzazione nell’ambito dell’Information Technology, oggi orientato verso l’Intelligenza artificiale. La comprensione e la pratica di programmi ( Python, JavaScript e Java) rappresentano vere e proprie fondamenta dell’Ai".